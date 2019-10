Cantora Ludmila Ferber, com câncer, dá testemunho de fé

Ludmila Ferber em estúdio ao lado da cantora Fernanda Brum | Foto: Reprodução

A cantora gospel Ludmila Ferber, que tem câncer, revelou que a doença espalhou para outros órgãos e pediu orações para internautas. A cantora Ludmila Ferber esteve ministrando no Congresso Mulheres e moças Diante do Trono na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte.

A cantora tem se destacado entre seus fãs e seguidores sobre os testemunhos de fé e força de vontade e pela forma como tem lidado com a doença, não perdendo a fé em Deus, de que pode ser curada.

Médicos que acompanham casos de câncer como o de Ludmila Feber revelam que é um dos tipos de câncer, muito agressivo.

Apesar de ter de desmentir boatos sobre sua morte, que circularam pelas redes sociais, Ferber comemora por estar viva e se locomover. Mesmo doente, chegou a fazer shows em todo o Brasil, pregando e cantando em testemunho de fé.

Ludmila disse que tem feito tomografia de dois em dois meses e que exames apontam que ela possui câncer no pulmão com metástase no fígado e ossos. Apesar do tumor ter se espalhado pelo corpo, Ludmila demonstra fé e força.

“Quando se é empoderada da Palavra de Deus, tudo foge ao resto”, foi a explicação que Ludmila deu para justificar estar ministrando por toda parte, falando, sem estar presa a cama, como muitos em condições menos desenvolvidas do que a dela se encontram.

Ludmila Ferber contou também em um testemunho que se submeteu a um tratamento alternativo e tem tomado medicação experimental. Para ela, “ Deus está usando os médicos em sua cura”.