Sangue na urina? Descubra o que fazer e como tratar

Cirurgião urologista Giuseppe Figliuolo | Foto: Divulgação

Infecção urinária, cálculos urinários, neoplasias malignas, tumores benignos, cistos, além da hiperplasia prostática benigna, entre outras alterações, podem ter um mesmo sintoma em comum: a hematúria.

O problema é caracterizado pela presença de sangue na urina, confirmada através de amostras submetidas à análise laboratorial e tem tratamento, destaca o cirurgião urologista da Urocentro Manaus, Dr. Giuseppe Figliuolo.

Ele explica que o sangue na urina pode ser observado pelo próprio indivíduo, quando mais volumoso, mas também pode ser discreto, o que exige uma análise especializada para a detecção.

Coágulos

Pode haver, ainda, a presença de coágulos na urina. “A presença de sangue na urina pode vir acompanhada ou não de dor. Por isso, é importante a análise clínica, que pode detectar outros sintomas, tais como aumento do volume abdominal, incômodo apenas ao urinar ou durante o dia-a-dia, entre outros”, destacou.

O especialista destaca que a mudança da coloração da urina, deixando-a mais escura ou avermelhada, pode representar algo mais grave ou alguma alteração mais simples no sistema geniturinário. “Nos casos mais simples, o tratamento medicamentoso funciona bem, com acompanhamento posterior. Mas há casos em que faz-se necessária uma abordagem mais aprofundada, incluindo cirurgia”.

Entre os casos cirúrgicos, estão os de câncer de rim, bexiga, hiperplasia prostática benigna avançada e cálculos urinários e tumores benigos que possam estar afetando o funcionamento do aparelho urinário, conforme o urologista.

Tratamentos

Entre as opções, estão as cirurgias minimamente invasivas, que utilizam pequenas incisões, e cuja recuperação do paciente é mais rápida.

As cirurgias convencionais também podem ser indicadas em caso de doença em fase avançada. “Casa caso é um caso e tudo dependerá da avaliação médica e dos exames de apoio ao diagnóstico, como ultrassonografia ou tomografia computadorizada, cistoscopia, além de possíveis análises patológicas, caso sejam necessárias ou haja suspeita de câncer”, explicou Figliuolo.