Dicas para perder gordura e ganhar músculo ao mesmo tempo

Quem já emagreceu perdendo massa magra, sabe o quanto é difícil manter o novo peso. Por outro lado, quem investe pesado no ganho de massa muscular , muitas vezes não vê diferença nos números da balança, mas em compensação sente nas roupas que o corpo perdeu medidas e ganhou contornos mais definidos. Portanto, se tem algo unânime entre profissionais que trabalham com emagrecimento, é a afirmação de que perder gordura e ganhar músculos é a forma mais sustentável de emagrecimento.

“Dedicação e personalização são as palavras-chaves para quem quer atingir este objetivo”, conta a nutricionista Ivana Cobe, do 5S Estilo de Vida Saudável – metodologia multidisciplinar de emagrecimento sustentável. “Seguir modismos ou ainda tentar acompanhar o mesmo plano alimentar e de exercícios de um amigo nunca é o caminho. As pessoas não têm metabolismos, alimentação e estilos de vida iguais. Portanto, é impossível traçar uma estratégica única.”

No entanto, segundo a profissional, algumas orientações podem ser adotadas por qualquer pessoa. Confira algumas dicas para quem quer começar a derreter gordura e dar um upgrade na massa muscular.

Não se engane com o peso na balança

O peso que aparece nas balanças comuns, que estão nas farmácias, por exemplo, não diz necessariamente se a pessoa está saudável ou não. “O músculo é um tecido muito denso e pesado. O volume ocupado por 1 quilo de músculo é muito menor do que o volume ocupado por 1 quilo de gordura. Então, o que importa é se atentar à porcentagem de gordura presente no corpo.” Para isso, existe o exame de bioimpedância, que aponta exatamente quanto a pessoa possui de músculo e de gordura. É possível contar também com o auxílio de uma balança de bioimpedância para esta avaliação.

Aposte na proteína.

É preciso incluir pelo menos uma porção de proteína em cada refeição. Este nutriente é considerado um construtor, auxiliando na função estrutural do organismo e no ganho de massa magra. “Prefira ingerir alimentos que contenham proteína magra e em grandes quantidades, como frango, peixe e ovos”.

Consuma gordura saudável

A gordura considerada boa para o organismo é fundamental na regulação hormonal e na manutenção de diferentes funções. “Alimentos como azeite de oliva, abacate e sementes de linhaça são exemplos, mas devem ser consumidos moderadamente, pois são muito calóricos”.

Alimentos termogênicos

Para acelerar o metabolismo, os alimentos termogênicos garantem uma “ajudinha extra”, pois aumentam o gasto energético do organismo. “Inclua em sua rotina a canela, gengibre e chá verde, por exemplo”.

Sue a camisa

“Na hora de realizar atividades físicas, dê o seu melhor! Uma boa dica é combinar exercícios aeróbios, que elevam o gasto calórico, com exercícios de força e resistência, que ajudam na construção de músculos”.

Busque ajuda profissional

“Não existe emagrecimento sem déficit de calorias, ou seja, a pessoa precisa ingerir menos calorias do que consome. Apenas um profissional poderá ajudar a traçar o melhor plano alimentar e acompanhar a evolução dos músculos e gordura”, finaliza.

