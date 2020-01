Câncer de mama não atinge só mulheres: homens estão na mira da doença

Apesar de raro, o cuidado é tão importante quanto o câncer de mama em mulheres | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Sim, homens também podem ter câncer de mama. Homens e mulheres possuem tecido mamário. Mesmo que os homens não desenvolvam mamas, as células do tecido mamário masculino podem desenvolver câncer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), dos casos de câncer de mama no Brasil, registrados no último ano, apenas 1% deles são em homens.

Fazendo parte desta estatística está o amazonense Adolfo Ramos, professor aposentado de 61 anos, que há seis anos luta contra o câncer de mama.

No final de outubro de 2012, Adolfo começou a sentir dor no braço esquerdo. Em meio aos períodos de oscilação da dor, Rodolfo permaneceu sem verificar se era algum problema até perceber os primeiros sintomas perceptíveis do câncer de mama.

"Sempre que estava na sala dos professores, eu sentia umas fisgadas no meu braço esquerdo. Como estava em dia com meus exames cardiológicos não dei muita atenção para o desconforto. Depois de um tempo com a dor indo e voltando, percebi meu mamilo esquerdo retraindo. Após isso fui logo procurar atendimento porque eu já sabia que a retração do mamilo é um dos sintomas de câncer de mama", confessou o aposentado.

Após os exames de ultrassom e mamografia, Rodolfo foi diagnosticado com um nódulo no mamilo esquerdo e precisou realizar uma cirurgia com urgência, realizada no final do mesmo ano. No final de 2013, por indicação após a cirurgia, Rodolfo realizou outras consultas e começou a fazer quimioterapia.

Em seguida, no mês de outubro, Rodolfo fez 16 sessões de quimioterapia, sendo quatro do intervalo de 21 dias e depois mais 12 semanalmente por mais três meses.

O aposentado, que ainda está na luta contra o câncer, ressalta que, apesar de todas as campanhas de conscientização, a procura

de médicos com o intuito de evitar complicações como câncer de próstata e o de mama ainda é um tabu no ambiente masculino.

"Essa cultura entre os homens de não procurarem médico e fazer exames talvez esteja mudando. Já foi pior. Hoje já se trabalha mais essa questão de exercícios, cuidado com o corpo, exames. Mas ainda é um grande desafio no Brasil e seria muito bom que os homens sempre estivessem em alerta para essa questão também do câncer de mama. Tanto que não chamo o outubro de ‘Outubro Rosa’, chamo de ‘Outubro Rosa Azul’. Porque, embora seja a minoria, um homem pode ter câncer de mama. É quase insignificante, porém não é desprezível. É uma realidade que se apresenta muito mais forte", ressaltou o professor.

Sintomas

• Protuberância ou inchaço, geralmente (mas nem sempre) indolor.

• Pele ondulada ou enrugada.

• Retração do mamilo.

• Vermelhidão ou descamação da pele da mama ou do mamilo.

• Inchaço nos linfonodos axilares.

Diagnóstico

Segundo o mastologista Dr. Sebastião Marden, o diagnóstico normalmente é feito quando o tumor está avançado. A média de incidência em câncer de mama em um homem é 67 anos de idade.

"O que acontece? Na maioria das vezes é um nódulo que está presente, ele vai fazer exame de imagem, mamografia, ultrassonografia e biópsia. O autoexame é igual ao da mulher. Contudo, não é uma rotina. Não incentivamos o autoexame como é feita com a mulher que possui o ciclo menstrual", orientou o mastologista.

A maioria dos casos em homens, segundo o médico, está relacionada com outras pessoas da família que tiveram câncer. A mãe, irmã, por exemplo. A recomendação é que os homens, parentes de mulheres vítimas de câncer, realizem o teste genético para ver a probabilidade de desenvolver a doença.

Onde procurar ajuda?

A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) possui um departamento de acolhimento, onde os pacientes podem dúvidas. A coordenadora estadual de atenção oncológica, Marilia Muniz, afirma que todos os casos são tratados de forma igual.

"Todos os casos indiferentes do sexo são tratados de forma humanizada, cada caso é um caso. Por isso que o tema do slogan desse ano foi 'Me trate direito'', independentemente de ser homem ou mulher. A pessoa tem que ser vista como única. Não é porque eu tenho câncer que vai ser igual ao da outra pessoa. São tipos diferentes, meu organismo é diferente. A dosagem para pessoa é diferente', ressaltou a coordenadora.

Marília ressalta que toda mulher e todo homem têm direitos adquiridos por lei de fazer a sua primeira mamografia a partir dos 40 anos de idade. Mas o Ministério da Saúde orienta o rastreio organizado a partir dos 50 anos.

"Quando se aproximar desta idade o paciente já deve procurar um especialista para fazer seus exames, fazer ultrassonografia e mamografia se necessário e evitar morrer precocemente por uma doença que hoje é 100% curável se for diagnosticada com antecedência", orientou Marília.