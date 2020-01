Saiba tudo sobre lentes de contato dentais

Com a evolução da tecnologia, surgem cada vez mais opções de procedimentos para tornar o sorriso mais bonito e saudável. Uma delas é a lente de contato dental , que já é bastante solicitada. O dentista especialista em estética e reabilitação oral, Dr. Marcelo de Sá, tira algumas dúvidas sobre o assunto.

"Eu costumo dizer que trabalho com a autoestima, devolvendo o vazio que há muito tempo, as pessoas que me procuram, perderam. E isso não tem preço", diz De Sá. Segundo ele, a técnica é capaz de proporcionar grandes melhorias na forma e cor dos dentes em pouco tempo.

Dúvidas

O que é lente de contato dental?

Lente de contato dental é um laminado extrafino que é colado sobre a superfície externa dos dentes.

Do que é feita?

São dois tipos: a lente de contato dental ou a faceta de porcelana. A escolha do material depende dos objetivos do tratamento.

Quem pode usar as lentes?

A lente de contato dental é um tratamento indicado para pequenas correções estéticas como posicionamento, tamanho, formato, volume, textura ou cor que não foram resolvidas por outros tratamentos.

É muito importante que a estrutura dentária que vai receber as lentes, esteja saudável e resistente. Grandes desvios estéticos, como dentes tortos, ainda precisam de um tratamento ortodôntico prévio.

Correções

A lente de contato dental é um tratamento indicado para pequenas correções estéticas | Foto: Divulgação

Afastamento: fechamento avantajado de espaços entre dentes; diastemas.

Tamanho: alongamento de comprimento e largura dos dentes.

Textura: correções na textura dos dentes desgastados

Forma: correção de dentes quebrados ou lascados

Cor: alterações de manchas ou cores escurecidas

Como é feita?

O paciente é avaliado minuciosamente através de fotografias em alta resolução da arcada dentária. "A gente avalia o que será esteticamente mais positivo para o paciente", explica o dentista, Marcelo. O laminado deve combinar com o rosto, lábios e agradar o paciente.

Mock up

Segundo o especialista, as lentes são definitivas e não há perspectiva de troca por pelo menos 5 anos. Por isso, é necessário fazer um teste de mock up. "É uma simulação de como pretende-se deixar o sorriso do paciente mesmo antes de executar qualquer lente de contato", explica Marcelo de Sá. O Dr. assegura que o material dura no máximo dois dias.

Produção

A boca do paciente é escaneada com uma câmera 3D e o novo sorriso já aparece na tela do computador. As imagens são enviadas para o laboratório para confecção e retorna após 5 dias prontas para a instalação.

Instalação

A instalação é simples, rápida e prática, onde cada laminado cerâmico encaixa perfeitamente sobre a superfície do dente. Depois disso, a pessoa já pode se alimentar normalmente.

Tabus

Muita gente acha que se morder vai quebrar, vai descolar, vai soltar. "Não é bem assim. O que não e indicado e morder qualquer coisa que não seja alimento, tipo: ponta de caneta, palito, abrir garrafa com o dente, morder gelo, osso. Isso e o que a gente chama de mau uso do produto. Então, proibimos", diz o profissional. Mas, ele alivia para os amazonenses: "aquela farinha amarela, e a de tapioca também pode ser consumido sim".

