Bebeu e a ressaca está brava? Veja as dicas da nutricionista

Tomar muito líquido no dia seguinte é importante para a hidratação

Acha que vai beber demais nas festas de fim de ano? Muitas pessoas já se preparam para festejar. Nessa data é comum que alguns extrapolem no consumo de álcool e acordem em pleno dia 1º de janeiro com a famosa ressaca.

Para quem não abre mão de comemorar tomando uma bebida, mas não quer sofrer com os incômodos do dia seguinte, a nutricionista do Pátio Gourmet, Lívia Ribeiro, dá dicas para ajudar nos sintomas da ressaca. Mas alerta: o ideal mesmo é não se exceder nas bebidas alcoólicas.

Beber água

Segundo ela, o álcool é diurético e causa um processo de desidratação no corpo. É comum que após o excesso de ingestão de bebida, as pessoas sintam dor de cabeça, incômodo nos olhos causados pela luz, sudorese, enjoo e diarreia. Por isso, a primeira dica é alternar a ingestão de bebida alcoólica com água. Para cada dose de bebida destilada, a orientação é beber um copo de 200 ml de água. No caso da cerveja, a recomendação é para cada copo ingerido a pessoa tome 150 ml de água.

Lanchar antes de dormir

Outra dica para quem vai consumir bebida é antes de dormir fazer um lanche à base de sanduíche de pão integral com queijo. “Isso vai ajudar a acordar melhor”, destacou. Sobre o uso de medicamentos para evitar a ressaca, a nutricionista ressalta que antes de se automedicar é importante buscar orientação de um especialista.

Beber muito líquido no dia seguinte

No dia seguinte ao consumo de bebida, a recomendação é ingerir bastante líquido. Frutas ricas em água, como melancia, tangerina, melão e maçã, podem ser consumidas sem restrição. Nas refeições, o ideal é optar por pratos leves, como saladas, peixes e frangos. Os caldos, como de lentilha, verde e de caridade, também são boas opções. Os sucos detox também contribuem para a redução dos sintomas da ressaca.

A seguir a nutricionista ensina dois tipos de suco para ajudar a amenizar a ressaca.

Suco de abacaxi com água de coco

Ingredientes:

200 ml de água de coco

1 folha de couve

1 fatia de abacaxi

1 lasca de gengibre

Modo de fazer: Bata tudo liquidificador e tome em seguida.

Suco de laranja, maça, cenoura e gengibe

Ingredientes:

Suco de uma laranja

1 maça

½ cenoura

½ colher de sopa de gengibre ralado

Modo de fazer: Bata tudo liquidificador e tome em seguida.

