Terceiro caso de coronavírus é confirmado no Brasil

O novo caso de coronavírus na capital paulista foi diagnosticado também pelo Hospital Israelita Albert Einstein | Foto: divulgação





O terceiro paciente diagnosticado com o novo coronavírus está em isolamento domiciliar e passa bem, informou nesta quarta (4) a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Os três casos confirmados de Covid-19 no Brasil estão em São Paulo.

Segundo a secretaria, o novo caso de coronavírus na capital paulista foi diagnosticado também pelo Hospital Israelita Albert Einstein, assim como os outros dois. O paciente tem 46 anos de idade e histórico de viagem para a Itália, a Áustria, a Alemanha e a Espanha. Ele chegou no Brasil no dia 1º de março e procurou atendimento médico após apresentar tosse, coriza e desconforto na garganta.

Nos três casos confirmados na capital paulista até o momento, a doença foi importada, ou seja, os pacientes a adquiriram após viagem para países onde há surto.

Um quarto caso, que teve confirmação para coronavírus após exame feito em um laboratório privado, aguarda resultado de uma contraprova. Segundo o Ministério da Saúde, trata-se de uma menina de 13 anos, que se encontra em monitoramento e sua rede de contatos diretos também. A menina está em isolamento domiciliar com a família, segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

Segundo a secretaria, São Paulo tem hoje 135 casos suspeitos de coronavírus e mais 131 casos que foram descartados após análise laboratorial.