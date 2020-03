Coronavírus: sobe para oito os casos confirmados no Brasil

Outros 378 casos foram descartados em todo o Brasil | Foto: Divulgação





O Brasil tem oito casos confirmados de coronavírus. Até agora, são 6 casos em São Paulo, sendo dois deles relacionados com o primeiro caso confirmado do estado. Os outros casos estão no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Um outro caso testou positivo no Distrito Federal, mas aguarda contraprova para confirmação ou não do resultado. Com isso, o cenário nacional muda e o país passa a registrar a transmissão local da doença em São Paulo.

Outros 378 casos foram descartados em todo o Brasil. As informações foram atualizadas nesta quinta-feira (5) em coletiva de imprensa com os dados repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde de todo o Brasil.

Atualmente, 32 países, além da China, são monitorados pelo Ministério da Saúde por apresentarem transmissão ativa do coronavírus. Com isso, os critérios para a definição de caso suspeito enquadram agora, as pessoas que apresentarem febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar e tiveram passagem pela Alemanha, Argélia, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Reino Unido, Romênia, San Marino, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia e Vietnã.

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.