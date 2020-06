Academia 'Fit One' retorna às atividades com segurança para o cliente

Coordenadores comemoram o retorno das atividades | Foto: Bruna Oliveira

Manaus – As academias do Amazonas receberam autorização de funcionamento nesta segunda-feira (29), por meio da programação de abertura gradual de serviços considerados não essenciais. A academia 'Fit One', sucesso no mercado fitness, comemora o retorno das atividades com grande procura e participação dos clientes após fechamento de quase 100 dias.

A Fit One que está há quatro anos atuante na capital, possui duas unidades. A unidade São Jorge fica localizada na rua Paraguasú, 206 e a unidade Bosque está na Avenida Constantino Nery. Com cerca de 800 alunos, as unidades reabrem as portas com 22 funcionários para atender todas as recomendações contra a contaminação do novo coronavírus e a atenção voltada ao cliente que esperou pelo retorno das atividades.

O personal trainer e coordenador, Glauber Conrado, de 34 anos falou sobre esse momento de experiência e como a equipe se preparou para este retorno.

Os responsáveis pela Fit One estão otimistas | Foto: Bruna Oliveira

“Ficamos 100 dias fechados. Nosso ambiente é muito familiar e de muito contato, para nós é uma estrutura nova, mudamos e o processo do coração está a mil. A academia Fit One sempre apresentou essa preocupação com a limpeza do maquinário, das áreas e agora intensificamos um pouco mais”, salientou.

As unidades estão seguindo as recomendações de segurança, entre elas estão: a higienização da academia, duas vezes por dia; recomenda que se o cliente estiver com febre, fique em casa; as unidades limitaram a quantidade de aparelhos para adquirir mais espaço entre cada pessoa; o uso obrigatório de máscaras durante a permanência no local; a higienização dos sapatos na entrada dos espaços; levar pertences pessoais como toalha e garrafa para água e o uso constante do álcool em gel disponível nos espaços.

Os clientes chegam e tem a opção de limpeza dos sapatos | Foto: Bruna Oliveira

“Na entrada estamos com três tapetes de limpeza. Um de higienização com o produto e secagem dos pés. Colocamos álcool em gel, próximo às catracas, e quando o aluno passar, um outro reservatório de álcool, caso ele não se sinta confortável em ter colocado o dedo na catraca. Ou então, pode pedir na recepção a liberação da passagem. Pedimos que os alunos venham de máscara, tragam sua toalha e garrafa para beber água de uso pessoal. Sempre preservamos essa questão de trazer a garrafa porque não servimos copo descartáveis, tanto por uma questão de higiene e também ambiental. Então cada um traz seu material de uso pessoal para evitar contaminação”, explicou o coordenador.

Estão disponíveis os recipientes com álcool em gel | Foto: Bruna Oliveira

Neste primeiro dia de abertura, o personal conta que pelo menos 30 alunos já participaram das primeiras aulas e treinos pela manhã.

“Em relação à demanda, sempre foi muito boa. Hoje a abertura teve pelo menos 30 alunos nos primeiros horários. Teve uma grande procura. É muito cedo falar de desistência, pois estamos no primeiro dia. Ainda há muitas pessoas com medo e questionando como está funcionando e quais medidas nós adotamos para segurança. Todos os professores permanecem com máscara no salão, tem borrifador, recipiente de álcool em gel e produtos próprios para higienização e cuidado com os materiais que o cliente tem contato”, enfatizou Glauber.

As medidas de segurança e higiene estão sendo adotadas | Foto: Bruna Oliveira

Aplicativo de agendamento

A academia também se une à tecnologia neste momento para melhor atendimento aos clientes. Um aplicativo chamado “Fiti” foi criado para quem deseja participar das aulas. O agendamento é feito pelo sistema e garante que as turmas não tenham aglomeração e todos participem do treino com toda a segurança.

O espaço é higienizado e limpo duas vezes ao dia | Foto: Bruna Oliveira

“Adotamos o aplicativo e começamos a agendar as aulas. Nós estamos com turmas fechadas. Na musculação temos turma de 5h30 às 11h30 e a partir de 12h às 22h. No Cross temos turmas de 5h30 às 9h30 e das 16h ás 20h. O aplicativo nos permite um melhor controle de quantos alunos participarão daquela aula. Nós temos um limite máximo para cada”, explicou Conrado.

Os responsáveis pelo espaço explicam também que algumas atividades não voltaram. Uma delas é a natação com atividades aquáticas, com idosos e crianças. A equipe aguarda decreto que permite a liberação. Mas, os serviços de musculação, cross, funcional, fit dance, zumba e Muay thai, continuam funcionando.

O espaço é amplo e atende à demanda | Foto: Bruna Oliveira

Otimismo

Apesar do momento de retorno seja com muita cautela, o coordenador avalia que este é um novo momento relacionado à saúde e acredita que dias melhores virão.

“É inexplicável para esta nova experiência. A gente acredita que esse ‘meio pós pandemia’ as pessoas venham com uma nova visão relacionada à saúde, porque nós não estamos aqui somente como lazer. Muita gente pensa que a atividade física é lazer. Se a gente for colocar na ponta do lápis é mãos voltado para a saúde com melhoras na qualidade do sono, da vida, nas taxas do corpo e a socialização. A gente considera a Fit One como família. Tenho certeza que a procura será grande, muito ainda tem medo desse retorno, porque não estamos livres desse vírus, mas creio que voltaremos com força total”, finalizou Conrado.

