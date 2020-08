Ataca a geladeira pela noite? Médica alerta sobre síndrome noturna

Especialista diz que síndrome do comer noturno traz grande sofrimento a pessoa | Foto: Reprodução

Manaus - Os médicos alertam que a “síndrome do comer noturno” é um quadro que se caracteriza pela grande ingestão de alimentos, após às 19h e ao longo da noite, durante o sono. Isso caracteriza a maior parte da alimentação da pessoa: cerca de 25 a 50% do total das refeições do dia.

Esse transtorno já vem sendo estudado há bastante tempo, mas ainda não se tem uma descrição exata do que desencadeia os despertares com busca por alimentos. Estudos apontam alguns distúrbios nos modeladores de sono e de fome, como sendo uma das possíveis causas, uma vez que seus níveis estejam reduzidos, levando à necessidade de comer acompanhada de vários despertares noturnos.

Segundo Flávia Teixeira, psicóloga, mestre em Saúde Coletiva e especialista em Transtornos Alimentares pela USP, o fato de a pessoa não conseguir ter o controle sobre comer ou não, traz um grande sofrimento, sendo esse um dos critérios que denotam um transtorno alimentar.

Especialista comenta sobre | Foto: Reprodução

“Não existe a preocupação com o corpo e o ganho de peso. Diferente da compulsão alimentar, não há culpa ou vergonha após comer, e a pessoa tem plena consciência do que está fazendo. Alguns relatos indicam que é possível o indivíduo se levantar até seis vezes durante o sono. Mesmo sem estar com fome, há o despertar e a necessidade de buscar alimento”, conta a psicóloga

Consequências

A pesquisadora alerta que caso a pessoa acorde para buscar algum alimento, mas não encontre algo que a satisfaça, é capaz que ela não consiga voltar a dormir. Acordar várias vezes à noite para comer, interrompendo o ritmo do sono, pode gerar insônia constante, sensação de cansaço no dia seguinte, falta de apetite matinal e um desajuste na alimentação ao longo do dia.

Ajuda

A indicação da especialista é para que a pessoas tenham um acompanhamento nutricional e psicoterapêutico. Em outros casos, a indicação medicamentosa é a maior ajuda que a pessoa pode ter para conter seus impulsos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Hormônio produzido durante exercícios físicos podem combater a Covid-19

Durante a pandemia cresce a procura por mel e derivados