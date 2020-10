Fisioterapia é imprescindível na recuperação após cirurgia de mama

As primeiras orientações são relacionadas aos exercícios, alongamentos, terapias, que precisam ser feitos após a cirurgia, assim como os movimentos que devem ser evitados logo após a cirurgia | Foto: Rodrigo Santos/ SES-AM

Manaus - De janeiro a setembro deste ano, o setor de fisioterapia, na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), atendeu 1.217 pessoas, totalizando 8.263 procedimentos. Para as pacientes, a fisioterapia ajuda não só na recuperação, como também na prevenção de complicações da doença.

A fisioterapia nas diferentes etapas do tratamento de câncer é um grande auxílio na recuperação de pacientes atendidos.

A fisioterapeuta Ana Loureiro explica que um dos principais papeis da fisioterapia é ajudar na recuperação dos movimentos dos membros próximos à cirurgia, que são afetados após a mastectomia (procedimento para a remoção da mama).

“Essa população (de pacientes) tem um grande sofrimento funcional após a mastectomia e a fisioterapia consegue resolver toda a funcionalidade e melhorar o cotidiano dessa mulher, tanto para atividades diárias quanto para atividades instrumentais”, explica Ana.

As primeiras orientações são relacionadas aos exercícios, alongamentos, terapias, que precisam ser feitos após a cirurgia, assim como os movimentos que devem ser evitados logo após a cirurgia.

Logo após a cirurgia, a paciente recebe um novo reforço das orientações das profissionais de fisioterapia e após a alta e retirada dos pontos, ela retorna para o ambulatório do serviço. Patrícia ressalta que, após a cirurgia, há um tempo ideal para que a paciente retorne, geralmente, 15 dias após a mastectomia.

“Quando a gente recebe a paciente logo nesse pós-operatório imediato, a gente consegue evitar várias complicações funcionais. Quando a paciente não vem para o serviço de fisioterapia, e algumas sequelas se instalam, a gente tem um pouco mais de dificuldade para reverter”, destaca Patrícia.

