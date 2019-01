Volta às aulas: veja oito dicas para montar uma lancheira saudável

No Brasil, mais de um terço das crianças entre 5 e 9 anos está acima do peso | Foto: Divulgação

O início do ano é marcado pela retomada da rotina, o que inclui a volta às aulas, período de preocupação para os pais que precisam organizar a lancheira dos filhos. Para a nutricionista Patrícia Ruffo, Gerente Científico da Divisão Nutricional da Abbott, variar o cardápio pode não parecer uma tarefa fácil, mas é fundamental para garantir uma alimentação equilibrada, com mais opções in natura e menos produtos industrializados, que geralmente contém alto teor de açúcar.

“O ideal é acrescentar na lancheira um alimento de cada grupo, como proteína, fruta e carboidrato, para garantir uma alimentação mais saudável e, consequentemente, auxiliar no crescimento e o desenvolvimento da criança, afirma".

De acordo com estudo da OMS (Organização Mundial da Saúde), o número de crianças e adolescentes obesos em todo o mundo aumentou dez vezes nas últimas quatro décadas.

Realidade brasileira

No Brasil, mais de um terço das crianças entre 5 e 9 anos está acima do peso. O consumo de produtos com alto teor de açúcar e gordura começa cedo no Brasil. Uma pesquisa revela que 60,8% das crianças com menos de dois anos de idade comem biscoitos, bolachas e bolos e que 32,3% tomam refrigerantes ou sucos artificiais.

“Uma alimentação inadequada pode não somente levar ao desenvolvimento de doenças crônicas, como a obesidade, mas também dificultar o processo de aprendizado”, alerta Patrícia.

Mas a realidade é que o alimento industrializado ainda compõe boa parte das lancheiras escolares, pela sua praticidade e baixo custo. Além disso, há a visão de que quantidade é sinônimo de qualidade, mas neste caso o excesso pode ser prejudicial.

A nutricionista traz oito dicas para ajudar os pais na hora de elaborar a lancheira das crianças

1- Pense no cardápio antecipadamente: fazer uma lista para cada dia da semana deixará a rotina mais prática, e evitará cometer excessos.

2- No lanche da escola não pode faltar: um líquido, uma fruta, um tipo de carboidrato e um de proteína 4,5.

3- Para beber, opte pelos chás, água de coco ou sucos naturais (que podem ser colocados em recipientes térmicos para não perder os nutrientes com o passar das horas). As lancheiras térmicas também são ótimas opções para o melhor acondicionamento da comida.

4- Deixe as frutas cortadas e descascadas. A aparência é um fator determinante para a criança ingerir determinado alimento.

5- Faça a lancheira com a ajuda dos seus filhos e com alimentos de conhecimento deles. A lancheira da escola deve ser uma extensão da alimentação feita em casa.

6- Os pães podem e devem entrar na lancheira escolar, mas o ideal é variar o tipo para a criança não enjoar: pão francês, de forma ou de milho são algumas opções. É preciso estar atento ao recheio de cada pãozinho. Neste sentido, os patês caseiros são opções saudáveis e nutritivas.

7- Invista nos petiscos saudáveis: frutas desidratadas, mix de castanhas e cereais sem açúcar são opções nutritivas e saborosas. O ideal é colocar em um pote fechado ou até mesmo em um saquinho.

8- Tenha a suplementação como uma aliada: ela é uma ótima alternativa para suprir as necessidades de nutrientes fundamentais para as crianças: ferro, cálcio, zinco, fibras e vitaminas A e D.

“É importante ter em mente que os hábitos adotados na infância têm grande influência na vida adulta. Uma alimentação equilibrada e saudável permite o crescimento e o desenvolvimento adequado das crianças, que se estende a médio e longo prazo”, lembra Patrícia.

