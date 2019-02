Faixa Liberada da Ponta Negra recebe ações de saúde este mês

Nas próximas quartas-feiras (13, 20, 24 e 27) os serviços serão oferecidos das 18h às 21h30 | Foto: Divulgação

Manaus - O Centro Literatus (CEL) estará, durante este mês, oferecendo serviços de saúde à população, na Ponta Negra. As ações ocorrerão dentro do projeto Faixa Liberada, que acontece às quartas-feiras e aos domingos. Nesta quarta-feira (6), as atividades acontecem das 18h às 21h30, próximo às quadras de vôlei da Ponta Negra.

No local, o público terá acesso a aferição de pressão arterial e cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC). Estarão envolvidos alunos e professores. Nas próximas quartas-feiras (13, 20, 24 e 27) os serviços serão oferecidos das 18h às 21h30. Já no domingo (24), a programação acontece das 7h às 10h.

Durante a ação na Ponta Negra, professores do CEL também estarão divulgando a 6ª edição da Corrida da Água, que acontece em 24 de março. As inscrições iniciaram no dia 23 de janeiro e seguem até o dia 17 de março. Para participar, os atletas devem se inscrever no site http://www.assessocor.com.br/ .

O valor da inscrição para a corrida é R$ 60 (mais a taxa administrativa) para público em geral. A Corrida da Água 2019 será disputada nas seguintes categorias, masculino e feminino: Geral, Colaboradores do Literatus, Especial Cadeirante, Especial Visual e Acima de 60 anos.

“A competição já se consolidou no calendário do corredor amazonense e, a cada ano, temos nos surpreendido com a performance dos atletas, inclusive dos que participam desde a primeira edição. É um orgulho fazermos parte da mudança no estilo de vida de tanta gente”, destacou a mantenedora do CEL, Elaine Saldanha.

Serão duas opções de percurso - 5,3km e 10,6km - e a largada da corrida acontecerá na rua Ituxi s/nº, Praça Domingos Russo, no Vieiralves. Os participantes da Corrida da Água irão percorrer a Djalma Batista, Darcy Vargas, Maceió, João Valério e voltarão para a praça.

Os vencedores – em primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria – serão premiados com troféus. Todos os participantes inscritos ganharão medalhas ao completar a prova.

Os atletas inscritos receberão o kit do evento no CEL da avenida Paraíba, nos dias 21, 22 (das 8h às 20h) e 23 de março (das 8h às 12h). Cada kit contém uma bolsa tipo mochila nylon, camiseta poliamida, squeeze plástica, toalha de rosto, uma viseira em microfibra, além do número de identificação, que é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado ou rasurado.

Além disso, o competidor receberá três cupons que deverá ser utilizados para a retirada do kit de frutas e chip, e ainda para o serviço de guarda-volumes.

