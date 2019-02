5ª Maratona Kids reúne crianças para uma tarde de diversão, em Manaus

As inscrições são limitadas e já estão esgotando. Para se inscrever basta se direcionar a um dos pontos de inscrição, como a Loja Adidas, no Manauara Shopping, e/ou no Salão Funny Hair, no Vieiralves | Foto: Divulgação

Manaus - É com clima de festa e muita alegria que a Maratona Kids realiza a sua 5ª etapa no próximo domingo (10), a partir das 16h, na pista de atletismo da Fundação Vila Olímpica de Manaus, Dom Pedro, zona Oeste. O evento que contará com uma programação variada terá apoio da Prefeitura de Manaus.

Reunindo 600 crianças, de seis meses a 14 anos para uma tarde de diversão e lazer em família, práticas de atividades esportivas, brincadeiras, área kids com brinquedos, área gourmet, personagens animados, sorteio de brindes, além de fantasias, confetes e serpentinas.

“A questão levantada pela organização do evento é bastante nobre e chamou nossa atenção. Conforme nos determina o prefeito Arthur Virgílio Neto, a Semjel está envolvida na busca de uma melhor qualidade de vida para a nossa população e esse evento condiz com as atividades oferecidas pela Prefeitura de Manaus”, ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

Além da diversão, o principal objetivo do evento é o combate ao sedentarismo na infância. “Pretendemos incentivar a prática de atividades físicas entre os pequenos”, explica Renata Alves, coordenadora de marketing do evento.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma em cada três crianças brasileiras com idade entre cinco e nove anos estão acima do peso recomendado e isso pode resultar em uma futura geração de hipertensos, diabéticos, entre outras doenças. “A corrida trabalhada de forma lúdica, é um esporte democrático, envolvente e motivante para crianças", completa Renata.

Inscrições

As inscrições são limitadas e já estão esgotando. Para se inscrever basta se direcionar a um dos pontos de inscrição, como a Loja Adidas, no Manauara Shopping, e/ou no Salão Funny Hair, no Vieiralves.

