Mova-se: 'Hapvida +1K' acontece neste sábado (16), na Ponta Negra

Após a apresentação e aquecimento, haverá aula de ritmos, seguida da corrida e caminhada, além de treino funcional e atividades para crianças | Foto: Divulgação

Manaus - No próximo dia 16 deste mês, a orla da Ponta Negra, na Zona Oeste, será o grande palco do primeiro evento do programa de assessoria esportiva, Hapvida +1k, em Manaus, que terá como tema o combate ao alcoolismo, lembrado no próprio dia 18 de fevereiro. O evento terá início às 6h com a entrega de camisas aos participantes, seguida da apresentação do projeto e aquecimento para as atividades que serão oferecidas.

Após a apresentação e aquecimento, haverá aula de ritmos, seguida da corrida e caminhada, além de treino funcional e atividades para crianças. Para dar força e energia, haverá entrega de lanche para os participantes.

De acordo com o coordenador do programa Hapvida +1k em Manaus e profissional de educação física, Anderson Pereira Martins, além de contribuir com a perda de peso, a prática de corridas e caminhadas, contribui para o combate a vícios, como o alcoolismo e de doenças cardiovasculares. “Convidamos a população a conhecer esse projeto. É um programa gratuito que auxilia de forma correta os participantes. A corrida e a caminhada têm papel fundamental na qualidade de vida das pessoas. Entre os seus benefícios, podemos citar a melhora na circulação sanguínea, o bom funcionamento do pulmão, o combate à osteoporose, melhora na qualidade do sono, e ainda um bom funcionamento do cérebro”, reforça.

O +1K chega à capital do Amazonas para combater uma realidade preocupante na região. Dados do Ministério da Saúde, divulgados em 2018, mostram que Manaus é a capital com maior índice de obesos no Brasil. Além disso, o Amazonas só perdeu para o Pará em número de mortes causadas por infarto, é o que aponta pesquisa do Ministério da Saúde, do ano passado.

O Hapvida+1K é gratuito e aberto ao público, para clientes ou não, e tem orientação de profissionais de educação física. Em Manaus, os horários de treinos durante a semana serão pela manhã, às 6h, e à noite, 19h, dependendo do ponto de treino, e os participantes vão contar com 4 pontos de treinos: em Ponta Negra, Parque Rio Negro, CSU do Parque 10 e Parque Jefferson Péres. O programa beneficia quase 10 mil pessoas em outras cinco capitais do Brasil, Fortaleza, Recife, Maceió, Salvador e Belém.

