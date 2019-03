Conhece o jato de plasma? Saiba onde pode ser feito em Manaus

Manaus - O desejo de milhares de pessoas de ter uma pele perfeita está cada vez mais acessível. Um novo procedimento estético, desenvolvida na Europa, chamado Jato de Plasma, está ganhando cada dia mais adeptos, graças a sua atuação diversa. O tratamento tem a capacidade de melhorar a aparência de manchas solares e de envelhecimento, além de estrias, cicatrizes e outros.

“A aplicação é um pouco dolorosa, mas sem cortes e sem pontos, tudo muito simples. O equipamento fornece um gás ionizado que pode ser aplicado na pele através de despigmentadores elétricos, que influenciam no tipo de profundidade e raio de ação do jato de plasma. Quando aquecido, chega na pele atingindo somente a camada mais externa da pele, ativando o colágeno que irá auxiliar na cicatrização", diz esteticista Sonayra Barbosa.

O aparelho utilizado se parece com uma caneta que produz uma descarga de plasma, aplicada a 2 cm de distância do local. Para minimizar o incomodo, é aplicada uma pomada anestésica cerca de meia hora antes do procedimento. Já a duração da aplicação varia entre 10 e 40 minutos e depende do tamanho da área.

Os aparelhos que funcionam com correntes elétricas apresentam ótimos resultados para várias disfunções. Entre os mais destacados, atualmente, estão o Jato de Plasma e o Eletrocautério, mas existe diferença entre os dois.

“O equipamento da técnica de jato de plasma custa aproximadamente R$ 35 mil. Hoje o que as pessoas estão oferecendo em Manaus é o eletrocautério estético, pois o equipamento custa aproximadamente R$ 5 a R$ 15mil”, diz professor de estético, Fernando Leão.

O eletrocautério age através de corrente elétrica, não sendo necessário nenhum produto adicional, além do anestésico tópico. Ele causa micro lesões na pele, provocando um leve processo inflamatório e pequenas queimaduras.

Plasma rico em plaquetas

Outra técnica que deixa a pele mais jovem e radiante é o plasma rico em plaquetas. O procedimento é feito através de um processo complexo envolvendo o próprio sangue do paciente. Aqui em Manaus, o Instituto Estética Integrada realiza o procedimento.

“Primeiro, nós colhemos o sangue do paciente e enviamos para o laboratório onde é realizado a centrifugação. Esta centrifugação visa obter um plasma com a maior concentração de plaquetas quando comparada com a contagem basal do sangue periférico. E é feito com todo o cuidado pelo laboratório para não contaminar”, diz a proprietária do Instituto, Luciana Lucena

Depois que o sangue é separado, ele é injetado nas áreas onde os especialistas vão realizar o tratamento.

Alerta sobre os procedimentos

O dermatologista Alex Panizza alerta sobre os cuidados com o manuseio do aparelho na pele. “O procedimento deverá ser realizado por um profissional autorizado, capacitado e conhecedor do aparelho. E o equipamento deverá estar registrado na Anvisa, visto que trata-se de um aparelho que basicamente realiza procedimentos cirúrgicos”.

Além disso, deve ser realizado em sala apropriada para procedimentos cirúrgicos, com luvas e e material cirúrgico estéril.

“Se realizado em locais inapropriados e com técnica inadequada, o paciente pode ficar exposto a infecções, principalmente a micobacterioses atípicas”.

O médico conta que na Fundação de Medicina Tropical recebe pacientes tratados em clínicas estéticas com procedimentos que aparentam ser minimamente invasivos, mas que pode dar entrada a bactérias no corpo e gerar doenças a longo prazo.

