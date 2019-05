Vídeo: AM tem 700 casos de dengue neste ano e corre risco de surto

Manaus - Só no primeiro trimestre deste ano foram registrados mais de 700 casos de dengue em todo o Amazonas. Para combater a doença, equipes da Vigilância em Saúde de Manaus vão de casa em casa verificando possíveis focos do mosquito aedes aegypti, transmissor também da zika e do chikungunya.

Pneus, vasos, baldes vazios abandonados com água acumulada são os principais pontos em que o mosquito deposita as larvas. Por isso o ideal é fazer a limpeza desses locais constantemente, para evitar a proliferação do aedes aegypt.

Moradores do bairro Flores, na zona centro-sul, denunciaram à equipe da TV Em Tempo que uma casa abandonada estaria servindo para proliferação do mosquito. Lugares desse tipo apresentam alta infestação do mosquito.

Dados da saúde



Segundo o Ministério da Saúde, a incidência de dengue no estado é de 18 casos para 100 mil habitantes. O número está abaixo da média nacional que é de 109 casos.

Porém, os dados reunidos até o dia 16 de março apontaram que a quantidade de casos aumentaram 3,5% em relação ao ano passado e deixou Manaus entre as 16 capitais do país com risco de surto das doenças transmitidas pelo aedes.

