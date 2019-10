Hipnose pode ser aplicada ao combate a dor no tratamento odontológico

Manaus - No início foi acupuntura, entre outras alternativas de tratamento no combate a vários tipos de doenças. Nos últimos anos chegou a vez da hipnose ser cada vez mais procurada e finalmente ser reconhecia pela medicina, mas não é só isso. O método começa a figurar entre o arsenal de recursos que contribuem de forma efetiva em tratamentos para diversas áreas da saúde, incluindo a odontologia.

De acordo com o Guilherme Alcântara, hipnoterapeuta e neurolinguista muito já se sabe sobre a hipnose e que ela é uma ferramenta incrível e que a mente humana tem uma capacidade e um poder inimaginável, no entanto, apesar de muitos estudos serem feitos até hoje pouco se sabe e quase nada se conhece sobre o que a mente é capaz de fazer. “O que se sabe é que ela influência direta e indiretamente na nossa fisiologia e emoções por isso a hipnose tem sido disseminada como uma técnica muito efetiva para gerar mudanças e criar fenômenos apenas com o poder da mente”, explica.

Com base nessas técnicas e resultados é que o hipnoterapeuta, Membro da Sociedade Brasileira de Hipnose e fundador da MIND terapias e treinamentos realiza em parceria com o Instituto Amazônida de Ensino e Pesquisa (Iamazon) e Pro Odonto, um curso sobre: “Hipnose aplicada, controle de dor, hipnose na odontologia”. O curso será realizado nos dias 7 e 8 de novembro das 10h às 19h.



De acordo com Guilherme, a hipnose é reconhecida por vários conselhos federais como uma técnica que pode ser utilizada por seus profissionais. “Os conselhos de odontologia, medicina, fisioterapia e psicologia já utilizam e reconhecem a técnica. Na área odontológica a hipnose pode ser utilizada para diversas situações”, atesta o especialista.



Durante a imersão, assuntos como: anestesia (sem anestesia química); analgesia (controlar a dor); controle da ansiedade do paciente; eliminar a fobia ( dentista, barulho da caneta ); diminuir salivação e sangramentos; acelerar o processo de cicatrização; a estrutura da hipnose; hipnotizar qualquer pessoa em qualquer lugar; Como a mente funciona; gerar anestesia com hipnose em qualquer parte do corpo; controlar qualquer tipo de dor em qualquer lugar em minutos serão abordados e fazem parte do conteúdo programático do curso.

Hipnoterapeuta Guilherme Alcântara estará ministrando nos dias 7 e 8 de novembro um curso voltado para os profissionais de odontologia | Foto: Divulgação

Segundo Guilherme, existem muitas definições para hipnose, a mais simples de se entender é foco, concentração e imaginação, toda vez que você está muito concentrado e/ou muito focado em algo a hipnose acontece. “Talvez você já tenha passado por algumas dessas situações, procurou o óculos e não achava de jeito nenhum enquanto ele estava na cabeça ou até mesmo a chave de casa ou do carro em cima da mesa, passou várias vezes por lá e não viu até que depois ela apareceu “do nada” esses são exemplos comuns de hipnose durante o dia a dia”, exemplifica, ressaltando que a hipnose é utilizada em várias áreas e no cotidiano de cada um mesmo sem perceber e quando é realizada de forma consciente pode se tornar uma excelente aliada. O curso é voltado para profissionais da área da saúde que trabalham diretamente com a dor: cirurgiões dentistas, médicos, enfermeiros, biomédicos, fisioterapeutas, psicólogos, esteticistas.