Qual é o nível normal de testosterona no homem?

Manaus - A testosterona é o principal hormônio sexual masculino – apesar de ser encontrada também, mas em menores quantidades, nas mulheres. A testosterona é produzida nos homens pelos testículos e é responsável pelo surgimento de características sexuais secundárias, como o desenvolvimento da musculatura e da massa óssea. Além disso, ela tem um papel importante na atividade sexual e na disposição e, segundo algumas pesquisas, pode afetar, inclusive, a sensação de autoconfiança. Por conta disso, alguns homens têm dúvida sobre tudo que está relacionada a este hormônio.

Confira o bate-papo com o andrologista e Uro-oncologista, Cristiano Paiva, que esclarece algumas dúvidas.



EM TEMPO: Existe uma quantidade necessária de testosterona no corpo masculino?



CRISTIANO PAIVA: De forma didática, a testosterona no organismo masculino é produzida 90% pelos testículos e em 10% pelas glândulas supra-renais. Os níveis variam entre 250 e 850 ng/dL em um individuo adulto saudável. A Associação Americana de Urologia e a Sociedade Brasileira de Urologia recomendam que o valor da testosterona seja acima de 400 ng/dL para que o indivíduo tenha todos os benefícios desse importante hormônio, intimamente relacionado com a performance masculina.



ET: Qual é a causa do baixo nível de testosterona?



CP: A queda da testosterona inicia após os 30 anos e se acentua ainda mais a partir dos 40 anos de idade, com queda de aproximadamente 1% ao ano dessa produção estando associado com os sinais e sintomas da andropausa.

Os principais fatores relacionados a queda de testosterona no homem são:

- Distúrbios do sono

- Stress

- Obesidade

- Sedentarismo

- Dislipidemia

- Diabetes

- Dieta inadequada

- Alguns tipos de medicamentos (finasterida, dutasterida e bromoprida)

ET: É possível evitar esta baixa?



CP: Sim é possível evitar a queda de testosterona mesmo após os 30 anos onde se espera sua queda progressiva e insidiosa. A realização de atividade física com construção de massa magra (músculo) é uma das maneiras mais efetivas de manutenção dos níveis adequados. Outras formas São dormir bem, ter uma dieta saudável, evitar obesidade, evitar tabagismo e controle do stress. Porém, quando acontece o oposto, é um sinal evidente do déficit do hormônio no organismo. Com essa redução hormonal, fica mais difícil ganhar e manter a massa magra, o que acaba dando lugar à gordura, que inibe ainda mais a produção da testosterona.

ET: Há medicamentos específicos para testosterona baixa?



CP: Quando o indivíduo apresenta sintomas de queda da performance tais como: diminuição do desejo sexual, impotência sexual, diminuição do volume ejaculado, distúrbio do sono, irritabilidade, diminuição do crescimento dos pelos corporais, ganho de peso, cansaço extremo e distúrbio da memória, ele deve ter sua testosterona dosada e possivelmente será um candidato a terapia de reposição de testosterona (TRT). Hoje existem diversas formas de reposição sendo as mais utilizadas em forma de gel transdérmico, injeção intramuscular e implantes subcutâneos. Geralmente a TRT é iniciada com testosterona transdérmica devida a sua melhor tolerabilidade, rápida eliminação (uso diário) e caráter menos invasivo. Os indivíduos que por questões práticas fazem opção pelas vias intra-muscular ou implante de pellets subcutâneo de testosterona também tem grande benefício com a reposição. Porém, o hormônio leva mais tempo para ser eliminado do organismo devendo ser acompanhado com cuidado. Na prática clínica, em especial em pacientes idosos, iniciamos com a formulação em gel transdérmico e mudamos conforme a resposta clínica e preferência do paciente. Os profissionais mais habilitados atualmente para realização da TRT são o Urologista e o Endocrinologista tendo em vista sua formação médica focada nesse assunto. Evite realizar a TRT com profissionais não habilitados tendo em vista os riscos da reposição inadequada de testosterona tais como: infertilidade masculina, câncer de próstata, policitemia (aumento excessivo dos glóbulos vermelhos), insuficiência hepática entre outras.

ET: Há outras formas de aumentar a testosterona naturalmente?



CP: Sim. Para aumentar naturalmente a testosterona, os homens devem:

- Ingerir alimentos ricos em zinco, como ostras, fígado, feijão, castanha da Amazônia ou sementes de girassol;

- Ingerir alimentos ricos em vitamina D, como salmão, sardinhas ou ovo. Além disso, também é importante se expor ao sol diariamente, antes das 10h e depois das 17h, durante pelo menos 1 hora;

- Comer alimentos ricos em vitamina A, como manga, espinafres, tomate ou óleo de peixe ômega 3;

- Praticar atividade física regularmente, de preferência com pesos para construção de massa magra (musculatura) que ajudam a manter elevados os níveis de testosterona;

- Dormir bem todos os dias. Uma boa noite de sono, dormindo mais de 5 horas seguidas, aumenta a produção de testosterona e diminui os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que quando está elevado leva ao aumento de peso que também é um fator para a diminuição da testosterona.

- Manter o peso corporal adequado, apresentando IMC inferior a 29 tendo em vista o tecido gorduroso converter parte da testosterona em hormônio feminino (aromatização da testosterona), elevando os níveis de estradiol interferindo no desempenho sexual, possibilidade de aumento da próstata e ocasionando ginecomastia (aumento das mamas).

Também se deve diminuir o consumo de alimentos com açúcar e soja porque podem levar à redução da quantidade de testosterona. No entanto, para fazer uma dieta adequada deve-se procurar um Nutrólogo ou Nutricionista para fazer um cardápio de acordo com as necessidades do homem.