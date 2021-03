Vídeo impressionante mostra cobra-rei devorando lagarto inteiro; veja

| Foto: Divulgação

Um vídeo mostra uma cobra-rei, considerada a mais venenosa do mundo, devorando um lagarto inteiro. As imagens mostram o poder do veneno dessa espécie de cobra.

De acordo com o portal Roaring Earth, a gravação foi feita pelos indianos Gopal Bansal e Ajay Giri. Esta espécie se alimenta de diversos animais, podendo comer até mesmo outras cobras de até 3 metros.

Com potencia para derrubar e tirar a vida de um elefante, seu bote rapidamente injetará um coquetel venenoso na vítima que afetará os centros respiratórios do cérebro, causando parada respiratória e insuficiência cardíaca, segundo mostra a National Geografic.

