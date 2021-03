Funcionário de zoológico morre ao levar trombada de elefante; veja

| Foto: Divulgação

Um funcionário do Parque Natural Cabárceno morreu na última terça-feira (23) após ser atingido pela tromba de um elefante. Joaquín Gutiérrez Arnáiz, de 44 anos, estava limpando o estábulo quando uma elefante fêmea o golpeou e ele bateu a cabeça contra as grades.

O homem foi socorrido e levado de ambulância para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As autoridades locais foram até o parque para iniciar as investigações do caso e esclarecer as causas do acidente.

Durante uma homenagem ao funcionário na quinta-feira (25), o ministro do Turismo da Cantábria, Javier López Marcano, atribuiu o acidente a um “excesso de confiança de quem, de forma rotineira, mas muito confiante, fazia aqueles movimentos todos os dias”.

