Gato morre após salvar duas crianças de cobra venenosa; confira

Um gato morreu após salvar duas crianças, em Queensland, na Austrália, de serem atacadas pela cobra mais venenosa do país.

As crianças estavam a brincar no quintal quando a serpente Pseudonaja textilis tentou a atacá-las. Antes que o pior acontecesse, o gatinho chamado Arthur matou a cobra, salvando os pequenos do perigo, um verdadeiro herói.

O gato ainda foi socorrido, mas morreu no hospital veterinário no dia seguinte. “A família, compreensivelmente devastada, lembra-se dele com carinho e é eternamente grata por ele ter salvado a vida das crianças. Arthur estava sempre a meter-se em traquinices; Já nos havia visitado antes e era muito querido para a nossa equipa”, disse o serviço de atendimento veterinário de emergência, citado pelo Independent.

