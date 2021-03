Funcionário de zoológico é atingido por tromba de elefante e morre

As autoridades locais foram até o parque para iniciar as investigações do caso e esclarecer as causas do acidente | Foto: Divulgação

Um funcionário do Parque Natural Cabárceno morreu na terça-feira (23) após ser atingido pela tromba de um elefante do local. Joaquín Gutiérrez Arnáiz, de 44 anos, estava limpando o estábulo quando uma elefante fêmea o golpeou e ele bateu a cabeça contra as grades.

O homem foi socorrido e levado de ambulância para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. As autoridades locais foram até o parque para iniciar as investigações do caso e esclarecer as causas do acidente.

Durante uma homenagem ao funcionário na quinta-feira (25), o ministro do Turismo da Cantábria, Javier López Marcano, atribuiu o acidente a um “excesso de confiança de quem, de forma rotineira, mas muito confiante, fazia aqueles movimentos todos os dias”.

“Estamos falando de animais imprevisíveis”, disse Marcano. “É um ataque tremendo, de uma magnitude da qual ninguém consegue escapar”, acrescentou.

Joaquín trabalhava no local desde 2002. “Nestes 19 anos adquiriu uma vasta experiência na gestão e cuidado de elefantes, sendo um dos mais antigos neste recinto, onde convivem atualmente um total de 20 animais dessa espécie”, diz a nota do parque.

Leia Mais:

Novas doses de vacinas contra a Covid-19 são distribuídas

Mais vacinas chegam a Manaus para pessoas de 60 a 69 anos