Video: Veado arranca cabeça de macho e desfila tranquilamente

Na época do acasalamento, alguns machos ficam tão “cegos” pela testosterona | Foto: (Divulgação)

Um vídeo divulgado na semana passada no Instagram pelo usuário Nature Is Metal tem provocado diferentes reações entre seus quase 3 mil seguidores: nele um veado da raça sika, muito comum no Leste Asiático, carrega, enganchada em seus chifres, a cabeça decapitada de outro macho da espécie, provavelmente após uma disputa por fêmeas.

Na época do acasalamento, alguns machos ficam tão “cegos” pela testosterona, que chegam a terçar chifres com qualquer outro tipo de macho, até mesmo com os que já estão mortos.

Esse pode ter sido o caso da cena mostrada no vídeo: o dono da cabeça arrancada possivelmente já estava morto e em decomposição quando recebeu a chifrada do seu antagonista.

Veja o vídeo:



| Autor: Divulgação





