Esponja carnívora abissal é confundida com artefato alienígena; veja

O Dr. Craig McClain, especialista em vida marinha da Louisiana Universities Marine Consortium, divulgou no Twitter uma imagem um tanto bizarra: um ser abissal carnívoro com o formato de uma antena.

O animal é conhecido como esponja-harpa e foi identificado apenas em 2012. Imagens dele são um tanto raras, por esses seres viverem a cerca de 3.500 m de profundidade.

A descoberta foi tão surpreendente que o animal foi uma das Top New Species 2013. A imagem fez parte de uma longa explicação do cientista sobre como esponjas submarinas foram confundidas, por anos, como um artefato alienígena.

Soviéticos ou alienígenas

Em 1968, após ver e estudar as imagens, o cientista Brad Steiger escreveu em uma revista que o artefato era claramente "uma peça mecânica surpreendente". muito parecida com "uma mistura entre antena de TV e antena de telemetria".

As teorias para o que seriam as tais antenas envolveram desde resoluções simples (uma peça caída de um barco ou submarino), até conspirações profundas (os russos estavam espionando o mundo, ou o maquinário fora instalado por aliens invasores).

Imagens melhores e até buscas em ilustrações de arquivo mostraram que uma nova e esquisita família (Cladorhizidae, se você é do tipo que se interessa por biologia) do nosso planeta estava sendo descoberta: eram as chamadas esponjas carnívoras, que se alimentam de pequenos crustáceos.

