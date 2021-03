Homem captura cobra-rei em casa e por pouco não é atacado; veja vídeo

As cobras-rei negras são uma das espécies de serpentes mais mortíferas do mundo | Foto: Reprodução

Uma mulher na Tailândia teve o susto da vida após descobrir uma cobra-rei se escondendo em casa. Supisara Sirivisut, a mulher tailandesa, foi acordada no meio da noite após ouvir o réptil se movendo pela casa.

Quando ela viu a cauda do animal, pela cor cinza escura Sirivisut entendeu imediatamente que se tratava de uma cobra-rei mortal. Depois de se esconder no banheiro, a mulher ligou ao marido, que chamou os serviços de emergência.

Na gravação se pode ver a cobra peçonhenta brava dando vários botes no saco de pano. Momentos mais tarde, os capturadores levam a serpente para a rua, onde se pode apreciar o tamanho do réptil.

As cobras-rei negras são uma das espécies de serpentes mais mortíferas do mundo. Normalmente, as picadas podem matar uma pessoa em 30 minutos. Estes répteis podem ficar agarrados à vítima por até oito minutos durante o bote.

Veja o vídeo:

