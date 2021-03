Consegue achar? Píton camuflada em garagem desafia a web

Embora não seja venenosa, a píton-carpete pode crescer até 3 m de comprimento | Foto: Reprodução

Uma píton-carpete encontrou um verdadeiro esconderijo entre as ferramentas na garagem de uma casa, em Brisbane, na Austrália. A imagem foi compartilhada no Facebook por profissionais do serviço de manejo de serpentes Snake Catchers Brisbane & Gold Coast, depois de terem sido chamados ao local.

"Encontre a serpente", diz a legenda.

Embora não seja venenosa, a píton-carpete pode crescer até 3 m de comprimento, o que colabora para o método de abate de presas desses réptil, a constrição — o ato de se enrolar e apertar a vítima até a morte.

Alguns desconfiaram de que a postagem não passava de uma pegadinha dos administradores da página: "Esse é um daqueles [desafios] 'não há cobra' e vocês estão brincando com a gente", pontuou um usuário. No entanto, esse não foi o caso!

A píton-carpete não é venenosa, mas preocupa pelo tamanho e método de abate de presas.

