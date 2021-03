Impressionante! Pinguim foge de orca e se esconde em barco; veja vídeo

Na primeira tentativa ele bate na borda do barco e cai na água novamente | Foto: Reprodução

Um vídeo impressionante mostra a fuga um pinguim perseguido por um grupo de orcas, na Antártica. A ave estava sendo perseguida enquanto um grupo de turistas em um barco observava a movimentação.

O momento foi registrado pelo blogueiro de viagens Matt Karsten, que estava num tour no barco próximo ao que o pinguim pulou.

Na primeira tentativa ele bate na borda do barco e cai na água novamente. Mas, incrivelmente rápido, consegue um segundo pulo e se safa completamente.

"Foi uma loucura ver pessoalmente. Foi como assistir a um episódio da National Geographic no local. Imagino que o pinguim ficou muito aliviado ao fugir", afirmou Matt ao Daily Mail.

O vídeo, gravado há um ano, faz parte de um longo tour de Matt (dono do canal Expert Vagabond, no YouTube) fez por vários lugares do mundo.

Veja o vídeo impressionante:

| Autor: Reprodução

A gravação se tornou notícia novamente esta semana, após Matt lembrá-la em redes sociais.

Leia mais:

Gato sem cabeça viraliza nas redes sociais