Cabeça de cobra permanece 'viva' após decapitação; veja o vídeo

Um vídeo impressionante mostra o momento após uma cobra d'água venenosa ter a cabeça cortada. A cena pode parecer forte para aqueles que têm estômago fraco. A picada desta víbora é letal.

No registro é possível ver as cenas macabras. A cabeça da cobra se contorce de dor, após ser separada do restante do corpo. Depois de alguns momentos, as terminações nervosas morrem e a cobra para de se mover. Em seguida, é estimulado por um dos espectadores que verifica se há sinais de vida.

Jill-Scott Mollett, de Sunnyvale, Texas, postou o vídeo em sua conta no Facebook e as cenas viralizaram. Ele disse que suas duas filhas encontraram a serpente mortal em um canteiro de flores. Na ausência de uma faca, ele usou uma serra elétrica para cortar a cabeça da serpente, evitando um acidente.

Veja o vídeo

