Astro do futebol mata jacaré, o carrega nas costas e revolta web; veja

Além de fotos, a imagem foi parar no Instagram, com um vídeo publicado pela namorada de Zach Sieler | Foto: Reprodução

Wyatt Teller, de 26 anos que resolveu se exibir, carregando nas costas um jacaré que matou durante uma viagem. O ato gerou reações contra nas redes sociais.

O grandalhão matou o animal a tiros durante uma caçada na região central da Flórida, no fim da semana passada.

Além de fotos, a imagem foi parar no Instagram, com um vídeo publicado pela namorada de Zach Sieler, zagueiro do Miami Dolphins, que também estava na viagem.

"Isso é nojento! Tão cruel! Pobre animal, não merecia morrer só para aquele cara se divertir... alguém faça algo, por favor", afirmou um dos comentários, enquanto outro questionou: “Ele matou aquele jacaré apenas para um vídeo de levantamento de peso?", disse um internauta contra a morte do animal.

R7*

Leia mais:

Consegue achar? Píton camuflada em garagem desafia web