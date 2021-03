Cachorro entra sozinho em clínica veterinária e recebe ajuda; veja

O vídeo obtido da câmera de segurança da clínica mostra o momento em que o animal se aproxima | Foto: Reprodução

Em Juazeiro do Norte, no Ceará, um cachorro vira-lata ferido foi flagrado por câmeras de segurança entrando sozinho em uma clínica veterinária no último sábado (6). A médica veterinária que o atendeu, a princípio, pensou que o animal tivesse apenas uma unha encravada, mas o diagnosticou com um tumor.

O vídeo obtido da câmera de segurança da clínica mostra o momento em que o animal se aproxima, tímido, e estende a pata, como se mostrasse onde estava doendo. A veterinária Deyse Silva se aproxima e examina o cachorro.

Veja o vídeo:

A veterinária contou que, antes de entrar no estabelecimento, o cachorro ficou alguns momentos deitado sob um árvore próxima, evidenciando que é, de fato, um cão de rua.

