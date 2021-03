Conheça espécies de moscas que podem ser mortais para seres humanos

| Foto: Divulgação

Você sabia que uma simples mosca pode matar? A mosca varejeira é uma das espécies mais perigosas. A mosca, que é comum em climas quentes e está presente em quase todo Brasil, tem 316 tipos diferentes de bactérias.

Mosca varejeira (Chrysomya megacephala)

Ou seja, a varejeira pode provocar uma infecção fatal a seres humanos e mamíferos, sendo uma grande responsável por infecções intestinais graves. Mas não para por aí. Ela também é responsável por uma grave doença: a miase.

Ela utiliza um animal vivo, o que inclui seres humanos, como hospedeiro. Elas utilizam a carne, geralmente através de uma ferida, como depósito para os ovos, que quando eclodem saem larvas que comem tudo que veem pela frente: carne, cartilagem e até ossos. Quem mais morre dessa doença são bezerros, que são afetados pelas feridas do cordão umbilical.

Mosca doméstica (Musca domestica)

A mosca doméstica, encontrada em todo o planeta, carrega 351 tipos de bactérias. Elas são responsáveis por graves infecções alimentares, pois geralmente contaminam a comida. Por isso a necessidade de lavar e higienizar muito bem os alimentos, além de cozinhar bem as carnes e analisar folhagens de saladas que possam ter ovos, que indicam a forte presença das moscas.

Tsé-tsé (família Glossinidae)

As moscas da família Glossinidae (anteriormente integrado na família Muscidae) que inclui as espécies conhecidas pelo nome comum de moscas tsé-tsé, transmitem o Trypanosoma brucei, protozoário causador da doença do sono.

Elas infectam os seres humanos através da picada, pois elas têm comportamento hematófico (sugam sangue de mamíferos como alimento). Como muitos insetos, essas moscas não põem ovos, mas sim as larvas, diretamente no solo, onde se enterram. Poucas horas depois elas se tornam pupas (forma intermediária entre a larva e o inseto adulto) com duros casulos castanhos.

Após seis semanas estão adultas, prontas para carregar os tripanossomas. Elas habitam várias regiões da África, provocando uma epidemia local da doença que, sem tratamento, pode levar à morte. A doença do sono provoca fortes dores de cabeça, comichões por todo o corpo e dificuldades para dormir, além de graves sequelas neurológicas.

Mosca-das-frutas (gênero Tephritidae)

Algumas espécies do gênero da mosca-das frutas é uma verdadeira praga para cultivos de frutas e legumes, podendo abalar a segurança alimentar de um país no caso de um descontrole de populações. É isto mesmo: uma praga sem precedentes deste animal poderia levar os seres humanos a morrer de fome.

