Fotógrafos divulgam fotos na busca das sucuris gigantes; veja

As fotos são incríveis | Foto: Photo In Natur_Divulgação

Uma expedição super diferenciada mostra que as sucuris, as cobras gigantescas existem no Brasil e podem ser fotografadas.

Fotógrafos do mundo inteiro participam de um tour com duração de cinco a 10 dias, dependendo dos objetivos da viagem. Este é um dos roteiros preferidos das equipes de TV e fotógrafos subaquáticos profissionais.

A maioria são encontradas nos pantanais | Foto: Photo In Natur_Divulgação

A excursão acontece no Mato Grosso do Sul e explora localidades variadas exclusivas na região Centro Oeste.

Operado apenas em épocas específicas do ano, o programa direciona esforços para encontrar e fotografar (ou filmar) grandes sucuris dentro e fora da água.

Fotos aquáticas são assustadoras | Foto: Photo In Natur_Divulgação

