Vídeo: Cobra venenosa aparece em vaso sanitário e surpreende homem

Um cambojano passou por um situação difícil quando estava prestes a usar o banheiro de sua casa: uma cobra venenosa estava escondida no vaso sanitário e o surpreendeu, segundo o jornal britânico Dailymail.

Ray Sopha, morador na vila de Phsar Prom, em Pailin, chegou a pensar que o usuário anterior não havia puxado a descarga corretamente. No entanto, ele rapidamente percebeu que uma cobra estava à espreita.

No vídeo aterrorizante, pode-se ver que a cabeça da cobra aparece de repente após a descarga. O caso aconteceu em 3 de março.

Ray contou que a família não usa mais o banheiro desde então. “Estamos usando o outro banheiro da casa há uma semana. Não vamos voltar para aquele banheiro até termos certeza de que a cobra não vai voltar”, garantiu.

No Camboja, três tipos de cobra podem ser encontrados: a King, a Thai Spitting e a Monocled.

A King Cobra, que pode ser identificada por listras amarelas ou brancas no capô, é a cobra venenosa mais longa do mundo e cresce até quatro metros.

O veneno dessa espécie pode causar a morte em cerca de 30 minutos após uma mordida. No entanto, ela evita conflitos com humanos.

