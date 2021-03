Bebê de 1 ano é picada por cobra enquanto brincava dentro de casa

Uma jararaca jovem foi recolhida pela Fundação Jaraguaense de Meio Ambiente (Fujama) após picar uma bebê de 1 ano e 10 meses. Ela estava brincando dentro de casa quando a serpente a picou. A menina foi levada ao Hospital Maternidade Jaraguá, monitorada, onde permanecia internada até a noite de sábado (13), em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense.

Segundo a fundação, o animal estava dentro de um brinquedo usado pela bebê no momento do ataque. Ao Serviço de Urgência e Emergência (Samu), que atendeu a ocorrência, a mãe da menina relatou que ela foi picada em um dos dedos da mão esquerda.

Animal vivo

A criança foi levada ao hospital. A cobra foi encontrada pelo pai da menina, que trouxe o animal vivo ao hospital.

Segundo o biólogo Christian Raboch, a cobra foi entregue à Fujama. A serpente está sendo monitorada pelo biólogo e a expectativa de Raboch é soltá-la em uma área de mata conservada e longe de residências nos próximos dias.

Mesmo jovens, as jararacas possuem veneno desde que nascem para conseguirem se alimentar. De acordo com a Fujama, jararacas são uma das principais responsáveis por acidentes com picadas no Brasil. A coloração da serpente a camufla em meio às folhas secas, dificultando a visualização e aumentando os registros de acidentes com a espécie.

Altas temperaturas contribuem para surgimento das jararacas



Em dezembro de 2020, ao menos 10 jararacas foram capturadas pelos biólogos da Fundação em um período de 15 dias em áreas urbanas da cidade. Segundo a instituição, as altas temperaturas contribuem para que as serpentes fiquem mais ativas e saiam mais vezes em busca de alimentos.

*Com informações do G1

