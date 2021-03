Cobra coral é encontrada em quarto e aterroriza crianças

A cobra media cerca de um metro | Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Uma cobra da espécie coral foi encontrada no quarto de duas crianças, no Bairro Jaraguá, em Montes Claros, municipio do interior de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, as crianças, de quatro e seis anos, estavam brincando quando os pais acharam a cobra que media cerca de um metro, neste domingo (13)

“Os pais viram a serpente andando no cômodo e retiraram as crianças imediatamente, e trancaram a porta do quarto até a nossa chegada. Eles ficaram bastante assustados, a casa fica perto de uma área de vegetação, mas nunca tinham encontrado cobra no local”, Luiz Eduardo Pimentel.

Quando os militares chegaram no imóvel, a serpente havia se escondido debaixo da cama. Ela foi capturada sem ferimentos e solta em uma área de preservação distante do perímetro urbano.

