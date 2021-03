Homem captura píton e leva mordida brutal na sobrancelha; veja

A cobra morde a região do olho de Nick | Foto: Reprodução

Um tratador de cobras foi mordido no olho por uma píton de um metro, claramente irritada pela chatice dos movimentos do sujeito. As presas do réptil cravam na sobrancelha direita do entusiasta. As imagens viralizaram na internet.

Nick Bishop, de 32 anos, que se define como "entusiasta de répteis", é morador de Los Angeles. Em um vídeo gravado por ele no último fim de semana, Nick exibe uma píton birmanesa de um metro, encontrada no Parque Nacional Everglades, na Flórida.

Ele segura e exibe o réptil na frente da câmera, enquanto narra o achado. Na gravação, o animal chega a morder o braço dele algumas vezes, enquanto Nick descreve que está "sendo mastigado" pela "pequena cobra travessa". Apesar das agressões, Nick ainda parece confiante.

A cobra estava insatisfeita | Foto: Reprodução

Nesse momento, é possível ver que a cobra já está claramente irritada com Nick e algo muito ruim pode acontecer. Até que, numa exibição de muita habilidade, a cobra morde a região do olho de Nick e o deixa sem ação.

"Eu capturei a cobra o mais rápido que pude e peguei minha câmera e então bum, foi aí que aconteceu. Eu fui mordido", afirmou Nick, em entrevista ao Daily Mail.

O ataque foi certeiro | Foto: Reprodução

