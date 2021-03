Vídeo assustador mostra píton dando bote no rosto de homem; veja

| Foto: Divulgação

Uma enorme píton, para defender seus ovos, deu um bote certeiro na rosto de um cuidador de cobras, Jay Brewer. Ele é dono de uma espécie de zoológicos nos EUA.

Nas imagens, reportadas no canal NDTV, o homem escapou por pouco de uma mordida no rosto graças ao boné. As presas da píton desviaram do rosto pelas abas do utensílio. Ela estava enrolada dentro de uma caixa com seus ovos.

A cobra é uma das maiores espécies do mundo. As pítons fêmeas põem até 100 ovos, que são chocados de dois a três meses. Para manter os ovos aquecidos, elas contraem ou estremecem continuamente os músculos e podem se tornar mais agressivas quando se sentem ameaçadas.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

