Vídeo impressionante mostra leões trucidando cães; confira

Imagens impressionantes mostram o momento que leões atacam brutalmente um grupo de cães selvagens. O vídeo foi gravado no dia 9 deste mês na África do Sul, em Lion Sands Game Reserve, uma das maiores reservas de safári do mundo.

Outro caso

Em um outro vídeo sobre ataque de leão, gravado no mês de janeiro, um funcionário de um parque florestal indiano registrou o momento em que uma leoa persegue um cão de rua e inicia a batalha em frente das "câmeras".

Momentos depois, os dois surgem se agarrando, após algum tempo o cão consegue se livrar do ataque e se distanciar, contudo resolveu não deixar o local, mas sim encarar a leoa.

Depois de uma intensa troca de olhares, os dois voltaram a se enfrentar violentamente. Apesar de sua bravura, o cão resolveu deixar o local rapidamente, depois que notou a aproximação de um segundo leão, que provavelmente não daria qualquer chance ao cão.

Veja o outro vídeo

