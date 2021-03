Pássaro “fantasma” assusta moradores da colômbia; veja o vídeo

O pássaro também é conhecido como mãe-da-lua | Foto: Divulgação

Um vídeo de um pássaro com uma aparência sinistra, que lembra um fantasma, viralizou nas redes socais nas últimas semanas. As imagens foram feitas na cidade de Chibolo, na Colômbia, em dezembro do ano passado, mas só se tornaram populares agora.

O vídeo mostra a ave sentada em cima de uma cerca, em um primeiro momento, a autora do vídeo, que não quis se identificar, pensou se tratar de um pedaço de madeira, até que pássaro abriu os olhos o bico, o que o deixou com uma aparência pra lá de medonha.

As imagens foram postadas no canal de Youtube Viral Hog, que é especializado em imagens insólitas do mundo animal e em acontecimentos bizarros, mas só se tornaram populares após seres foco de uma matéria do jornal britânico The Mirror.

“O pássaro abriu os olhos e a boca e me assustou muito, mas por ser tão estranho decidi tirar fotos e gravar vídeos”, declarou a mulher à publicação. “Quando cheguei mais perto, levantei a mão e ele abriu a boca em resposta”, completou ela.

O pássaro também é conhecido como mãe-da-lua. Cada indivíduo mede entre 30 e 40cm e pesa em torno de 200g. Seus hábitos são noturnos e se alimenta de grandes insetos, como mariposas, cupins e besouros e até de pequenos vertebrados, como ratos.

Veja o vídeo da ave:

