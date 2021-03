Onça rouba comida de dentro da boca de crocodilo; confira o vídeo

| Foto: Divulgação

Um vídeo mostra uma onça corajosa roubando comida de dentro da boca de um crocodilo. As imagens foram compartilhadas no canal do YouTube Kruger Sightings.

Um dos fatos que chama atenção dos internautas é que a onça tenta se alimentar praticamente de dentro da boca do crocodilo "adormecido", que não esboçou nenhuma reação.

A onça consegue retirar da boca do crocodilo um enorme pedaço de carne, o que parecer ser de um alce.

