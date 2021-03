Vídeo mostra águia devorando cobra venenosa sem piedade

cobra até tenta sair das garras afiadas da ave, mas sem sucesso | Foto: Reprodução

Uma das cenas mais impressionantes que a natureza pode proporcionar é o funcionamento da caia alimentar. Neste vídeo, uma águia consegue devorar uma das serpentes mais venenosas que existem na terra.

Essas aves não dividem seu território de caça com nenhuma outra, além do seu cônjuge. Desse modo as águias vivem afastadas umas das outras, pois necessitam de muito terreno para caçar.

A cobra até tenta sair das garras afiadas da ave, mas sem sucesso. A serpente é devorada em poucos minutos.

