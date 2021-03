Crocodilo mostra força e velocidade para pegar 'comida'; veja vídeo

| Foto: Divulgação

Se você já conferiu vídeos de crocodilos em ação, possivelmente deve ter percebido que eles possuem uma força evidente e são bastante ágeis quando querem se alimentar, não é mesmo?

Independente do tipo ou porte do animal, estes répteis não medem esforços para garantir a sua refeição do dia.

E uma gravação divulgada pelo influenciador Matt Wright em sua conta do Instagram traz mais um retrato do reino animal e da “hora do almoço” de um crocodilo. Nesta oportunidade, utilizando uma vara com um pedaço de carne, o homem mostra como faz para alimentar o animal.

Veja o vídeo

*Com informações do MeioNorte.com

