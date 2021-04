Vídeo impressionante mostra cobra atacando o próprio cuidador; veja

No vídeo do ataque, é possível ver o cuidador ao lado de uma cobra gigantesca | Foto: (Divulgação)

O apanhador de cobras profissional, Jay Brewer, levou um grande susto na Califórnia, Estados Unidos, ao quase ser picado no rosto por uma cobra píton (Python) fêmea, que tentava proteger sua ninhada de ovos.

Jay, que é fundador do zoológico Reptile Zoo, na cidade norte-americana de Fountain Valley, compartilhou no Instagram o episódio assustador. Na legenda, ele escreveu, brincando com a tensão da cena: "perto demais para meu conforto"..

No vídeo do ataque, é possível ver o cuidador ao lado de uma cobra gigantesca, que está enrolada em uma caixa. Ele tira os olhos do réptil por uma fração de segundo e de repente ela se lança contra o especialista.

Por sorte, Jay desvia e sai aparentemente ileso. "Vê como esta cobra é inteligente? No segundo em que tirei meus olhos [da cobra], ela soube que eu não estava pronto para pular [e escapar do ataque]", conta o apanhador no vídeo, segundos depois da píton quase feri-lo no rosto.

Vários internautas ficaram chocados com o acontecimento e pediram para o profissional ter mais cuidado, enquanto outros elogiaram a atitude calma que ele teve ao evitar o réptil.

"Eu acho que [no seu lugar] eu teria um ataque do coração", escreveu uma pessoa. "Nossa, bons reflexos", comentou outro internauta.

Curiosamente, as cobras pítons fêmeas põem até 100 ovos, que são chocados de dois a três meses. Para manter os ovos aquecidos, elas contraem ou estremecem continuamente os músculos. Cobras desse gênero, que podem chegar até a 10 metros de comprimento, tornam-se mais agressivas sob ameaça.

Veja o momento do ataque:

| Autor: Divulgação





*Com informações do UOL

