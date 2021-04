Mulher é mordida por crocodilo ao tentar tirar foto; veja o vídeo

Quando a última mulher se aproxima, o crocodilo se vira para atacá-la | Foto: Divulgação

Mundo - Um vídeo assustador publicado recentemente nas redes sociais mostra o exato momento em que uma mulher leva uma mordida de um crocodilo, em Gana. Ela e um grupo de amigos haviam se aproximado do animal para tirar uma foto junto a ele.



As imagens captadas pelos turistas mostram o réptil saindo de um lago e se locomovendo na terra. Então a primeira mulher cria coragem e se aproxima do animal, se posicionando atrás dele. E seguida, outros membros do grupo também perdem o receio e se unem a ela. Enquanto acariciam o crocodilo, eles não percebem que o animal começa a abrir a boca, se preparando para o bote.

Quando a última mulher se aproxima, o crocodilo se vira para atacá-la. Ao contrário dos demais, ela se posicionou ao lado do animal, tornando-se uma vítima fácil. Ainda não se sabe se a mulher atacada recebeu o socorro necessário após o episódio.

Confira o vídeo:

