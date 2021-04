Serpente gigante assusta banhistas em praia: confira o vídeo

A cobra geralmente tenta fugir de humanos e apenas se defende quando é ameaçada | Foto: Divulgação

Brasil - Uma cobra, avistada dentro do mar, assustou as pessoas que passavam pela Praia Grande, em São Francisco do Sul, na quinta-feira (1º). Segundo Diogo Cristo, veterinário do Projeto de Monitoramento de Praias (PMP), a serpente é da espécie caninana e pode chegar a 2,5 metros de comprimento.

O veterinário explicou que a espécie é comum na região Sul do Brasil, mas não costuma ser encontrada na água. A caninana é um animal que fica em árvores se alimentando de pequenos lagartos e anfíbios.

“No caso deste animal, ela pode até ter escapado de um predador que sobrevoava a praia ou apareceu ali de forma incomum buscando pequenas presas, possivelmente vindas da restinga”, explicou.

Diogo também destaca que esta espécie é bem ágil, mas não é peçonhenta. A cobra geralmente tenta fugir de humanos e apenas se defende quando é ameaçada.

A serpente encontrada na Praia Grande foi capturada por um salva-vidas que trabalhava no local. Após serem capturados, os animais são encaminhados para centros de triagem e reabilitação de animais silvestres, em Florianópolis.

Caso a serpente não apresente nenhuma condição debilitante, pode ser solta em matas próximas, sempre com auxílio de equipe treinada ou mesmo da polícia ambiental, destaca o veterinário.

