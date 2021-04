Turistas flagram leão atacando matilha de cães selvagens; veja o vídeo

O “rei da selva”, um leão macho, que acompanhado de mais três, atacou a matilha | Foto: Reprodução/Internet

África do Sul - Um grupo de turistas flagrou o momento em que um leão ataca uma matilha de cães selvagens em um safári na África do Sul. O vídeo publicado em março deste ano, viralizou na internet ao mostrar as cenas impressionantes.

O jovem de 22 anos que fez as imagens, Jared Wolf, conta que fez o passeio para ver uma matilha de cães selvagens, seu animal favorito no Lion Sands Game Reserve, uma das maiores reservas de safári da África do Sul. O grupo só não contava com a chegada do “rei da selva”, um leão macho, que acompanhado de mais três, atacou a matilha.

"Nosso dia começou com entusiasmo e pura alegria, mas terminou com sofrimento e muitas lágrimas”, conta o jovem. “Do nada, um leão macho agressivo invadiu a cena e, infelizmente, agarrou dois filhotes de cachorro selvagem”, disse. Assista:

O caso rendeu comentários nas redes sociais, principalmente devido ao choque os turistas vendo a cena, "Esses turistas pensaram que veriam presas e predadores andando de mãos dadas, cantando canções da Disney", disse um deles. Outro criticou a prática dos passeios, "As pessoas ficaram chocadas e horrorizadas quando pagaram o dinheiro para ver exatamente o que viram", zombou.

