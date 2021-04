Vídeo: cobra mais mortal do mundo tenta atacar moradores de vila

A espécie é considerada como umas das mais venenosas do mundo | Foto: Divulgação

África do Sul - Uma mulher foi surpreendida ao se deparar com uma cobra mortal mamba-negra no quintal da própria casa, na África do Sul. O réptil, inclusive, desafiou o capturador, que "sofreu" para deter o animal.

Nick Evans é um caçador de cobras experiente da região, contudo, ficou surpreso ao se deparar com a cobra mais mortal do mundo, famosa por ser responsável pela morte de diversas pessoas, já que sua picada é 100% fatal, provocando a morte em apenas 30 minutos.

Nick afirmou que o réptil provavelmente estava no local para comer os ratos de um galinheiro próximo da residência. Após capturar o animal, ele reconheceu que este foi um resgate "emocionante".

Veja o vídeo:

| Autor:

Leia mais

Vídeo: tratador de cobras quase tem olho arrancado por píton

Turistas flagram leão atacando matilha de cães selvagens; veja o vídeo