Jacarés travam duelo violento em quintal de morador da Flórida

Um morador da Flórida, nos Estados Unidos, gravou uma luta mortal entre dois jacarés no lago que fica no quintal de sua casa. O duelo violento teve direito a mordida, rolos e as habilidades mais agressivas dos répteis.

De acordo com o morador, ele ouviu ruídos estranhos em seu quintal e quando foi verificar, se deparou com os dois jacarés se encarando, antes de partirem para o ataque. Os dois trocaram mordidas e caíram dentro do lago.

É importante destacar que a Flórida é reduto de jacarés e crocodilos, principalmente em épocas de cheia, chegando a abrigar mais de três mil desses répteis.

