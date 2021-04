Menina procura por gato e descobre que animal foi devorado por cobra

Assim que a serpente foi localizada, a família acionou uma equipe especializada para remover o animal | Foto: Reprodução

Uma menina tailandesa descobriu o trágico fim do gato de estimação. O gato "Ho Jun", foi devorado por uma enorme cobra.

A mãe informou que a filha não encontrava o gato e decidiu procurá-lo nos fundos da casa. Após um tempo, a garota gritou gritou "cobra", seguido por "não consigo achar Ho Jun". Logo, a mãe deduziu o que havia acontecido.

Fotos compartilhadas por ela na rede não deixam dúvida sobre o destino do gato. Nelas, o réptil é visto com uma enorme protuberância na região do estômago.

Assim que a serpente foi localizada, a família acionou uma equipe especializada para remover o animal. "Ela está muito triste. Está sem palavras. Machucada", descreveu a mãe da garotinha.

